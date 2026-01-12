©
Une manifestante a le visage peint aux couleurs du drapeau iranien et avec le mot « Iran » lors d'une manifestation de soutien aux rassemblements de masse dénonçant la république islamique en Iran à Paris, le 11 janvier 2026.
DENI
12 janvier 2026
Iran, une reconquête nationale : ce que les médias de gauche ne parviennent pas à voir
Ce que manifeste aujourd'hui le peuple iranien est une réalité que les analyses de la gauche occidentale peinent fondamentalement à interpréter : une nation qui se réapproprie son identité sans s'excuser.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Ali Bordbar Jahantighi est un étudiant et essayiste politique germano-iranien actuellement basé à New York.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Ali Bordbar Jahantighi est un étudiant et essayiste politique germano-iranien actuellement basé à New York.