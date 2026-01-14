©
Cette capture d'écran vidéo, réalisée le 14 janvier 2026 à partir d'images UGC publiées sur les réseaux sociaux le 9 janvier 2026, montre des voitures incendiées lors d'une manifestation sur la place Saadat Abad à Téhéran.
14 janvier 2026
Iran : massacre à huis clos
Depuis plusieurs semaines, l’Iran est secoué par une vague de manifestations d’une ampleur sans précédent. Nées de la faim et de la misère, elles se sont muées en soulèvement politique contre une régime islamique archaïque et sclérosé qui ne sait gouverner que par la terreur. La réponse du pouvoir a été immédiate et sanglante.
Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.
