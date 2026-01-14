POLITIQUE
Cette capture d'écran vidéo, réalisée le 14 janvier 2026 à partir d'images UGC publiées sur les réseaux sociaux le 9 janvier 2026, montre des voitures incendiées lors d'une manifestation sur la place Saadat Abad à Téhéran.

REGIME AUX ABOIS

14 janvier 2026

Iran : massacre à huis clos

Depuis plusieurs semaines, l’Iran est secoué par une vague de manifestations d’une ampleur sans précédent. Nées de la faim et de la misère, elles se sont muées en soulèvement politique contre une régime islamique archaïque et sclérosé qui ne sait gouverner que par la terreur. La réponse du pouvoir a été immédiate et sanglante.

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marie Montali image
Jean-Marie Montali

Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.