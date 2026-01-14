REGIME AUX ABOIS

14 janvier 2026

Iran : massacre à huis clos

Depuis plusieurs semaines, l’Iran est secoué par une vague de manifestations d’une ampleur sans précédent. Nées de la faim et de la misère, elles se sont muées en soulèvement politique contre une régime islamique archaïque et sclérosé qui ne sait gouverner que par la terreur. La réponse du pouvoir a été immédiate et sanglante.