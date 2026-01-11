POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un montage des portraits de Donald Trump et d'Ali Khamenei.

©

Un montage des portraits de Donald Trump et d'Ali Khamenei.

CHUTE DU REGIME

11 janvier 2026

Iran : Donald Trump étudie les options pour une intervention militaire, Reza Pahlavi « réitère » son appel à manifester dimanche soir

Les Iraniens se mobilisent à travers le pays contre le régime des mollahs. Une nouvelle manifestation de grande ampleur est prévue dimanche soir.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Milei sabords ! En Argentine, la farce économique se rapproche du succès
2BP et Shell se retirent du marché des énergies renouvelables après y avoir perdu des milliards et voilà ce que ça révèle des discours officiels sur la transition énergétique
3Petit rappel (à l’attention des Insoumis distraits & de Gabriel Zucman) sur les recettes économiques ayant mené un Venezuela assis sur des milliards à la ruine économique
4Pourquoi la chute du régime iranien pourrait avoir une résonance au moins égale à celle du mur de Berlin
5À la Russie la guerre hybride, à la Chine la guerre invisible (et voilà pourquoi Donald Trump est sans doute celui qui l’a le mieux compris)
6Matthieu Pigasse, « Bolloré de gauche » et agent commercial de BYD
7Hugh Jackman pense remariage, Madonna se bambolise; Olympia de Grèce bat Charlène de Monaco, Melinda Gates obtient 3 PIB de la Zambie pour son divorce, Nicky Hilton se privatise une rame, Mickey Rourke est sdf; la fille d’Elon Musk se dévêt pour Rihanna