Un montage des portraits de Donald Trump et d'Ali Khamenei.
CHUTE DU REGIME
11 janvier 2026
Iran : Donald Trump étudie les options pour une intervention militaire, Reza Pahlavi « réitère » son appel à manifester dimanche soir
Les Iraniens se mobilisent à travers le pays contre le régime des mollahs. Une nouvelle manifestation de grande ampleur est prévue dimanche soir.
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
