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L'écran d'un smartphone affichant les applications de messagerie WhatsApp, Signal, Telegram, Viber, Discord et Olvid.
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SURVEILLANCE GENERALISEE

10 mai 2026

Interdiction des VPN et surveillance de TOUTES nos messageries chiffrées : ces projets européens qui étranglent de plus en plus nos démocraties

Sous couvert de lutte contre le terrorisme, le narcotrafic ou les ingérences étrangères, plusieurs projets français et européens envisagent d’élargir considérablement les capacités de surveillance numérique via l'accès aux messageries chiffrées, l'analyse massive des données et un encadrement accru des VPN.

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MOTS-CLES

vpn , Internet , régulation , législation , crise , difficultés , europe , Union Européenne , Commission européenne , libertés individuelles , données personnelles , vol de données , surveillance , whatsapp , Telegram , Signal , terrorisme , criminalité

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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