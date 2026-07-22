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L'expérience internationale montre que ces dispositifs de restriction sont massivement contournés.
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DERIVE

22 juillet 2026

L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans : une mesure aussi inefficace que dangereuse

Adopté à l'Assemblée (279 voix contre 81), le projet de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans prévoit un blocage dès septembre pour les nouveaux comptes, puis au 1ᵉʳ janvier 2027 pour les anciens. Alors que LFI dénonce une « loi de fin d'anonymat » et que les socialistes pointent un « grand flou » sur la vérification d'âge avec une possible saisine du Conseil constitutionnel, cette loi risque surtout de dériver en mesure supplémentaire de contrôle social.

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MOTS-CLES

réseaux sociaux , mineurs , Adolescents , vérification , controle , âge , santé mentale , Chat Control

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Beyssac

Pierre Beyssac est Porte-parole du Parti Pirate