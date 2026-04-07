GENERATION TRUMPENCHON

7 avril 2026

Insultes, menaces, cynisme et grossièreté, mais jusqu’où tombera la dignité de la parole publique ?

De Donald Trump à Jean-Luc Mélenchon, la parole politique semble avoir définitivement rompu avec toute exigence de tenue. Mais derrière ce spectacle de la vulgarité assumée se cache une stratégie froide : radicaliser ses troupes plutôt que convaincre, dramatiser plutôt qu'argumenter, provoquer plutôt que gouverner. De quoi penser que les hommes politiques n'ont plus rien à dire de substantiel ? Décryptage.