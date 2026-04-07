GENERATION TRUMPENCHON
7 avril 2026
Insultes, menaces, cynisme et grossièreté, mais jusqu’où tombera la dignité de la parole publique ?
De Donald Trump à Jean-Luc Mélenchon, la parole politique semble avoir définitivement rompu avec toute exigence de tenue. Mais derrière ce spectacle de la vulgarité assumée se cache une stratégie froide : radicaliser ses troupes plutôt que convaincre, dramatiser plutôt qu'argumenter, provoquer plutôt que gouverner. De quoi penser que les hommes politiques n'ont plus rien à dire de substantiel ? Décryptage.
4 min de lecture
Jean Szlamowicz est linguiste et traducteur, auteur de Le sexe et la langue (Intervalles, 2023), Jazz Talk (PUM, 2021), Savoir parler du vin (Cerf, 2023). Il dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles et a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-André Taguieff LFI, anatomie d’une perversion aux éditions David Reinharc (2026).
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Jean Szlamowicz est linguiste et traducteur, auteur de Le sexe et la langue (Intervalles, 2023), Jazz Talk (PUM, 2021), Savoir parler du vin (Cerf, 2023). Il dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles et a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-André Taguieff LFI, anatomie d’une perversion aux éditions David Reinharc (2026).