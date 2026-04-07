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Jean-Luc Melenchon, chef d'orchestre de la dérive racialiste ?
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GENERATION TRUMPENCHON

7 avril 2026

Insultes, menaces, cynisme et grossièreté, mais jusqu’où tombera la dignité de la parole publique ?

De Donald Trump à Jean-Luc Mélenchon, la parole politique semble avoir définitivement rompu avec toute exigence de tenue. Mais derrière ce spectacle de la vulgarité assumée se cache une stratégie froide : radicaliser ses troupes plutôt que convaincre, dramatiser plutôt qu'argumenter, provoquer plutôt que gouverner. De quoi penser que les hommes politiques n'ont plus rien à dire de substantiel ? Décryptage.

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MOTS-CLES

dignité , parole publique , sloganisation , tweets , petites phrases , communication , Politique , Donald Trump , Mélenchon

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean Szlamowicz
Linguiste et traducteur

Jean Szlamowicz est linguiste et traducteur, auteur de Le sexe et la langue (Intervalles, 2023), Jazz Talk (PUM, 2021), Savoir parler du vin (Cerf, 2023). Il dirige la collection Le point sur les idées aux éditions Intervalles et a participé à l’ouvrage collectif dirigé par Pierre-André Taguieff LFI, anatomie d’une perversion aux éditions David Reinharc (2026).

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