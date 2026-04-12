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Une injection. (Image d'illustration)
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ARTHROSE : QUELLES ALTERNATIVES ?

12 avril 2026

Injections de stéroïdes contre les douleurs articulaires : tout ce que vous devez savoir sur leur utilisation

Face à une arthrose sans traitement curatif et à des délais chirurgicaux en tension, les injections articulaires s’imposent comme une alternative pour soulager la douleur. Mais entre efficacité réelle, limites et risques, leur place reste à manier avec prudence.

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MOTS-CLES

santé , stéroïdes , douleurs articulaires , injections

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Sarah Golding

Enseignant postgraduate en musculoskeletal sciences, École des sciences du sport, de la réadaptation et de l’exercice, University of Essex.

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