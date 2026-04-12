ARTHROSE : QUELLES ALTERNATIVES ?
12 avril 2026
Injections de stéroïdes contre les douleurs articulaires : tout ce que vous devez savoir sur leur utilisation
Face à une arthrose sans traitement curatif et à des délais chirurgicaux en tension, les injections articulaires s’imposent comme une alternative pour soulager la douleur. Mais entre efficacité réelle, limites et risques, leur place reste à manier avec prudence.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Enseignant postgraduate en musculoskeletal sciences, École des sciences du sport, de la réadaptation et de l’exercice, University of Essex.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Enseignant postgraduate en musculoskeletal sciences, École des sciences du sport, de la réadaptation et de l’exercice, University of Essex.