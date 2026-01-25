LIBERTE D'EXPRESSION

25 janvier 2026

Information sous tutelle : le débat qui monte

L’interdiction de visa infligée par les États-Unis à Thierry Breton, ancien commissaire européen au numérique, dépasse le simple incident diplomatique. Elle révèle un affrontement de fond sur le contrôle de l’information, la régulation des plateformes et les limites de la liberté d’expression dans les démocraties occidentales.