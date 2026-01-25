POLITIQUE
©

LIBERTE D'EXPRESSION

25 janvier 2026

Information sous tutelle : le débat qui monte

L’interdiction de visa infligée par les États-Unis à Thierry Breton, ancien commissaire européen au numérique, dépasse le simple incident diplomatique. Elle révèle un affrontement de fond sur le contrôle de l’information, la régulation des plateformes et les limites de la liberté d’expression dans les démocraties occidentales.

Bertrand Saint-Germain

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Saint-Germain

Bertrand Saint-Germain est Docteur en droit, essayiste, auteur de (P)rendre les armes ? Essai sur le libre accès aux armes en 2024 aux éditions Le Polémarque et Juridiquement correct, comment ils détournent le Droit, publié aux éditions La Nouvelle Librairie (2023) ainsi que La République des juges contre la Nation: Et comment en sortir  (2026).


