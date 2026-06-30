ENTRISME
30 juin 2026
Infiltration et déni : l’angle mort de l’Allemagne face à l’islamisme
L’accusation d’islamophobie a bien servi les islamistes. Elle leur a permis d’échapper au contrôle et d’isoler leurs critiques, souvent avec l’aval de l’État.
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MOTS-CLESEntrisme islamique , Allemagne , classe politique , islamophobie , islam , ONG , DITIB , Verfassungsschutz
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sabine Beppler-Spahl est est rédactrice pour europeanconservative.com, basée à Berlin. Sabine est présidente du groupe de réflexion libéral allemand Freiblickinstitut et correspondante en Allemagne pour Spiked. Elle a écrit pour plusieurs magazines et journaux allemands.