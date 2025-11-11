POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des milliers de personnes manifestent à Nantes, dans l'ouest de la France, le 16 janvier 2020, dans le cadre d'une grève générale nationale contre la réforme des retraites.

Des milliers de personnes manifestent à Nantes, dans l'ouest de la France, le 16 janvier 2020, dans le cadre d'une grève générale nationale contre la réforme des retraites.

© LOIC VENANCE / AFP

TRAVAIL GRATUIT POUR LES FEMMES ?

11 novembre 2025

Inégalités salariales femmes hommes : et si l’explication des évolutions récentes avait une toute autre explication que ce qu’imaginent les féministes ?

De nombreuses personnalités ont repris cette idée, pourtant fausse, selon laquelle à partir de 11h31 en ce 10 novembre, les femmes travaillent symboliquement gratuitement jusqu’à la fin de l’année.

Photo of Cecilia García-Peñalosa
Photo of Julien Pillot
Cecilia García-Peñalosa Go to Cecilia García-Peñalosa page et Julien Pillot Go to Julien Pillot page

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Cecilia García-Peñalosa image
Cecilia García-Peñalosa

Cecilia García-Peñalosa est directrice de recherche Cnrs à l’Ecole d’Economie d’Aix-Marseille (AMSE) et membre du Conseil d’Analyse Economique.

Julien Pillot image
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

Populaires

1Nexperia : la Chine remporte son bras de fer avec les Pays-Bas et voilà ce que ça révèle de la puissance de l’arme des terres rares
2Budget 2026 : le décryptage choc de Sarah Knafo
3Inégalités salariales femmes hommes : et si l’explication des évolutions récentes avait une toute autre explication que ce qu’imaginent les féministes ?
4L’Europe, cette championne auto proclamée de la transition énergétique qui fait pourtant nettement moins bien que des puissances accusées d’être des attentats à la planète
5Najat Vallaud-Belkacem, prof de maths aux étranges calculs : « La régularisation de 250 000 clandestins rapporterait 3,3 milliards d’euros à l’Etat »
6L’ère des anti-réseaux sociaux est en train de s’ouvrir et elle sera bien pire
7Ce tsunami de robotisation qui s’apprête à déferler sur nos marchés du travail