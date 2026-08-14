REFORME
14 août 2026
Indonésie : 1 074 entreprises publiques découvertes, plus de 750 promises à la fermeture… le grand ménage de Prabowo
Le président indonésien Prabowo Subianto veut fermer plus de 750 entreprises publiques d’ici à la fin de l’année. Une opération de nettoyage XXL, lancée après la découverte d’un portefeuille deux à trois fois plus important que prévu.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.