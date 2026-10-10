WORLD IN MAPS
10 octobre 2026
Indépendance, révolution, religion… Ce que les fêtes nationales révèlent de l'histoire et de l'identité des pays
Pourquoi les pays célèbrent-ils leur fête nationale ? Si la plupart commémorent leur indépendance, d'autres honorent une révolution, une unification ou une tradition religieuse. Une carte mondiale révèle les différentes façons dont les nations choisissent de raconter leur histoire.
2 min de lecture
MOTS-CLESinternational , fête nationale , World in Maps
THEMATIQUESInternational
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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