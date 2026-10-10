POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Ce que chaque pays célèbre lors de sa fête nationale".
See image caption

WORLD IN MAPS

10 octobre 2026

Indépendance, révolution, religion… Ce que les fêtes nationales révèlent de l'histoire et de l'identité des pays

Pourquoi les pays célèbrent-ils leur fête nationale ? Si la plupart commémorent leur indépendance, d'autres honorent une révolution, une unification ou une tradition religieuse. Une carte mondiale révèle les différentes façons dont les nations choisissent de raconter leur histoire.

Photo of The World in Maps
The World in Maps Go to The World in Maps page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

international , fête nationale , World in Maps

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
The World in Maps image
The World in Maps

Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.

Populaires

1Louise Montangon : « Qu'est-ce que ce pays qui accepte qu'une jeune étudiante comme moi soit obligée de fuir son université au seul motif qu'elle est de droite ? »
2Super El Niño : et la carte des océans devint rouge sur toute la planète…
3Tout ce qu’il faut savoir sur la dette française pour mesurer le risque qui pèse sur la France aujourd’hui
4Crise de la dette : la France est-elle too big to fail… ou too big to save ?
5Bernard Arnault ne fait plus partie des dix hommes les plus riches du monde, et voilà ce que ça dit de l’économie française
6Airbus : de plus en plus allemand et de moins en moins français
7Closer s’inquiète pour Jordan Bardella & Maria-Carolina; Zendaya sur-snobe Brigitte Macron, Laeticia Hallyday se fashion-vautre; Netflix beurre les Beckham, Selena Gomez se tartine; Charlène de Monaco est miraud, Chantal Goya a un problème de chasse d’eau