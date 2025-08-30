Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Franceil y a 3 heures
Nucléaire. (Image d'illustration) © Reuters
Nucléaire et politique

Indemnisation des essais nucléaires : quand une député PS/EELV croit mieux comprendre qu’un physicien les enjeux du dossier

La commission d’enquête sur les essais nucléaires en Polynésie a proposé d’élargir massivement l’indemnisation des cancers liés aux radiations, en contestant le seuil de 1 mSv. Mais pour le chercheur Alexandre Baumann, le rapport inverse la charge de la preuve, minimise les données épidémiologiques et s’appuie sur des témoignages militants, au risque de transformer une question scientifique complexe en outil clientéliste et idéologique.

avec Alexandre Baumann
author imageAlexandre Baumann

Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).

Voir la bio »

