Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Economieil y a 51 minutes
L'économiste français Gabriel Zucman donne une conférence de presse à l'occasion du lancement de l'Observatoire européen de la fiscalité, le 1er juin 2021 à Bruxelles.
L'économiste français Gabriel Zucman donne une conférence de presse à l'occasion du lancement de l'Observatoire européen de la fiscalité, le 1er juin 2021 à Bruxelles. © FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP
Taxe Zucman

Impôts sur les plus riches : petits retours d’expérience venus de Norvège, d’Espagne et du Royaume-Uni

Alors que le Parti socialiste propose un retour de la taxation des grandes fortunes via la taxe Zucman, la question d’un impôt sur la richesse refait surface dans le débat public. Mais quelles sont les conséquences concrètes de ce type de fiscalité ? De la Norvège à l’Espagne en passant par le Royaume-Uni, plusieurs pays européens ont expérimenté des dispositifs similaires.

avec Thomas Carbonnier
author imageThomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

Voir la bio »

Impôts sur les plus riches : petits retours d’expérience venus de Norvège, d’Espagne et du Royaume-Uni

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

FinancePolitiqueEurope