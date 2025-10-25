Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

Peopleil y a 1 heures
"Public", "Closer", "Paris Match".
Revue de Presse People

Ça love-tangue pour Laeticia Hallyday, c’est fini pour Jean Dujardin & Tom Cruise; Kim Kardashian bise Kate Moss, George Clooney met une main à Adam Sandler; Britney Spears se grille une bonne ligne; David & Victoria Beckham se préconcilient avec Brooklyn

Cette semaine, les hebdos orchestrent un mix très calibré d’émotion, de drame et de storytelling : royautés sous tension, Sarkozy à l’épreuve, Laeticia Hallyday également, Britney en turbulence, tandis que la galaxie Kardashian et le clan Beckham nourrissent le feuilleton pop-culture.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

