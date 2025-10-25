Peopleil y a 1 heures
Revue de Presse People
Ça love-tangue pour Laeticia Hallyday, c’est fini pour Jean Dujardin & Tom Cruise; Kim Kardashian bise Kate Moss, George Clooney met une main à Adam Sandler; Britney Spears se grille une bonne ligne; David & Victoria Beckham se préconcilient avec Brooklyn
Cette semaine, les hebdos orchestrent un mix très calibré d’émotion, de drame et de storytelling : royautés sous tension, Sarkozy à l’épreuve, Laeticia Hallyday également, Britney en turbulence, tandis que la galaxie Kardashian et le clan Beckham nourrissent le feuilleton pop-culture.
