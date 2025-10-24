Les vaccins à ARN messager contre la COVID-19 pourraient ouvrir la voie à une nouvelle révolution dans le traitement du cancer

Le Dr Grippin a effectué sa formation médicale et doctorale à l'Université de Floride, où il a développé une plateforme personnalisée de nanoparticules d'ARNm, actuellement en phase de premiers essais cliniques chez l'homme pour le traitement des tumeurs cérébrales. Il a publié plusieurs articles évalués par des pairs, notamment dans ACS Nano et Nanoletters. Ses travaux de recherche ont été récompensés par plusieurs prix et bourses, dont le Ruth L. Kirschstein National Research Service Award et son intronisation au Temple de la renommée de l'Université de Floride. Ses recherches portent sur le développement et la traduction de nouveaux agents d'immunothérapie anticancéreuse.