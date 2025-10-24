Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Tribunesil y a 51 minutes
Un manifestant tient une banderole sur laquelle on peut lire « Une vie de labeur, une retraite de malheur » lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, à Marseille, le 6 juin 2023.
Un manifestant tient une banderole sur laquelle on peut lire « Une vie de labeur, une retraite de malheur » lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, à Marseille, le 6 juin 2023. © CHRISTOPHE SIMON / AFP
Prise de conscience

Reconnaissance tardive d'une évidence sur les retraites : un petit pas vers la transparence

Il aura donc fallu trois ans, plusieurs rapports, et une poignée d’irréductibles économistes pour que l’État admette enfin ce que tout le monde savait déjà : les comptes des retraites publiques ne sont pas tout à fait ce qu’ils prétendent être. Une reconnaissance tardive d’une évidence comptable, saluée comme un progrès… minime, mais symbolique, dans la longue marche vers la transparence budgétaire à la française.

avec Jean-Pascal Beaufret
author imageJean-Pascal Beaufret

Jean-Pascal Beaufret est ancien inspecteur des Finances, chef de service à la direction du Trésor et directeur général des impôts, directeur financier d’entreprises de télécommunications, associé au fonds de capital développement Ring Capital.

