Prise de conscience

Reconnaissance tardive d'une évidence sur les retraites : un petit pas vers la transparence

Il aura donc fallu trois ans, plusieurs rapports, et une poignée d’irréductibles économistes pour que l’État admette enfin ce que tout le monde savait déjà : les comptes des retraites publiques ne sont pas tout à fait ce qu’ils prétendent être. Une reconnaissance tardive d’une évidence comptable, saluée comme un progrès… minime, mais symbolique, dans la longue marche vers la transparence budgétaire à la française.