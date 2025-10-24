Mauvaise analyse

L’économie à deux vitesses se réinstalle aux États-Unis mais pas pour les raisons qu’imaginent les Piketty et autres Zucman

Alors que le débat publique sur les inégalités est pris en otage, de ce côté de l'Atlantique, par les acharnés de la fiscalité dont les Piketti et autres Zucman, les Etats-Unis n'échappent pas non plus à une fragmentation économique entre ceux qui tirent leurs épingles du jeu et ceux qui y perdent. Mais pas pour les raisons que l'ont croit trop souvent. Décryptage.