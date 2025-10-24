Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Politiqueil y a 3 heures
Des gens passent devant le drapeau des États-Unis dans le quartier de Little Haiti, le 8 juin 2025, dans l'arrondissement de Brooklyn à New York.
Des gens passent devant le drapeau des États-Unis dans le quartier de Little Haiti, le 8 juin 2025, dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. © ADAM GRAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Mauvaise analyse

L’économie à deux vitesses se réinstalle aux États-Unis mais pas pour les raisons qu’imaginent les Piketty et autres Zucman

Alors que le débat publique sur les inégalités est pris en otage, de ce côté de l'Atlantique, par les acharnés de la fiscalité dont les Piketti et autres Zucman, les Etats-Unis n'échappent pas non plus à une fragmentation économique entre ceux qui tirent leurs épingles du jeu et ceux qui y perdent. Mais pas pour les raisons que l'ont croit trop souvent. Décryptage.

avec Don Diego De La Vega
author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Voir la bio »

L’économie à deux vitesses se réinstalle aux États-Unis mais pas pour les raisons qu’imaginent les Piketty et autres Zucman

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Economie