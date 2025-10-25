Internationalil y a 2 heures
Révolte énergétique
Bras de fer sur les énergies fossiles : le Qatar et les États-Unis se révoltent contre l’Europe… et qui sera le plus fort ?
Depuis l’arrêt des flux russes, le GNL des États-Unis et du Qatar est devenu l’oxygène énergétique de l’Europe. Or, la directive CS3D, perçue par Washington et Doha comme une extraterritorialité normative pénalisante, tend le jeu : entre objectifs climatiques, sécurité d’approvisionnement et coût de l’énergie, l’UE se voit sommée d’arbitrer, quitte à assouplir ses exigences, pour éviter un choc de compétitivité et préserver sa souveraineté énergétique.