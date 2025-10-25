Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Internationalil y a 2 heures
Un gazoduc est posé sur une jetée sur le site de construction de terminal de gaz naturel liquéfié (GNL). (Image d'illustration)
Un gazoduc est posé sur une jetée sur le site de construction de terminal de gaz naturel liquéfié (GNL). (Image d'illustration) © FOCKE STRANGMANN / AFP
Révolte énergétique

Bras de fer sur les énergies fossiles : le Qatar et les États-Unis se révoltent contre l’Europe… et qui sera le plus fort ?

Depuis l’arrêt des flux russes, le GNL des États-Unis et du Qatar est devenu l’oxygène énergétique de l’Europe. Or, la directive CS3D, perçue par Washington et Doha comme une extraterritorialité normative pénalisante, tend le jeu : entre objectifs climatiques, sécurité d’approvisionnement et coût de l’énergie, l’UE se voit sommée d’arbitrer, quitte à assouplir ses exigences, pour éviter un choc de compétitivité et préserver sa souveraineté énergétique.

avec Samuel FurfarietJean-Pierre Favennec
author imageSamuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

author imageJean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

