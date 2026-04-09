TENSIONS
9 avril 2026
Immigration : le trouble jeu d’Emmanuel Macron et de « l’Etat profond »
Laurent Nuñez, plaide pour l'assouplissement des restrictions encadrant les demandes de régularisation. Une volonté qui passe mal auprès des préfets.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.