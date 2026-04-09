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Le ministre de l'Intérieur, Laurent Núñez, lors d'une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, le 31 mars 2026.
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TENSIONS

9 avril 2026

Immigration : le trouble jeu d’Emmanuel Macron et de « l’Etat profond »

Laurent Nuñez, plaide pour l'assouplissement des restrictions encadrant les demandes de régularisation. Une volonté qui passe mal auprès des préfets.

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MOTS-CLES

Laurent Nunez , préfets , Bruno Retailleau , migrants , immigration , asile , Etat profond

THEMATIQUES

Politique
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Nicolas Pouvreau-Monti

Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.

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