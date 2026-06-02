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Blurred backgroundDes migrants secourus en mer au large d'une île. (Image d'illustration)
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RETOUR A LA CASE DEPART

2 juin 2026

Immigration irrégulière : quand l'Europe adopte les lois inspirées par la droite radicale sans vouloir les appliquer

Alors qu'une réunion tripartite a réuni hier soir des représentants du parlement, de la commission et du conseil européens en vue de finaliser un accord migratoire à l'échelle du continent, l'influence idéologique de la droite dure sur le sujet s'est fortement fait sentir ; reprenant l'idée de centres de retour externalisés, la fin de l'effet suspensif automatique des recours ou l'extension des rétentions de migrants expulsables... le pouls de l'Europe bat de plus en plus au rythme de la droite radicale, sans vouloir l'assumer pour autant.

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MOTS-CLES

immigration , Union-Européenne , PPE , pacte migratoire , centres externalisés , droite , remigration , François-Xavier Bellamy , accord , Parlement , conseil , Commission

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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Marie-Laure Basilien-Gainche
Professeure de droit public

Marie-Laure Basilien-Gainche est professeure de droit public à l'Université Lyon 3, membre senior de l'Institut Universitaire de France, membre de l'Institut Convergences Migrations, spécialiste du droit européen de la migration et de l'asile.

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