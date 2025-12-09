POLITIQUE MIGRATOIRE

9 décembre 2025

Immigration et « pays tiers sûrs » : l’UE fait un pas (décisif ?) vers le modèle danois

Les 27 pays de l’Union européenne ont entériné lundi un durcissement de leur politique migratoire, ouvrant notamment la voie à l’envoi de migrants dans des centres situés hors des frontières de l’UE, dans des pays tiers. Les ministres de l’Intérieur des États membres de l’UE ont donné leur premier feu vert à trois textes présentés cette année par la Commission européenne afin d’encadrer plus strictement les arrivées et les renvois d’exilés.