Des migrants à bord de l'Ocean Viking.

Des migrants à bord de l'Ocean Viking.

© VINCENZO CIRCOSTA / AFP

POLITIQUE MIGRATOIRE

9 décembre 2025

Immigration et « pays tiers sûrs » : l’UE fait un pas (décisif ?) vers le modèle danois

Les 27 pays de l’Union européenne ont entériné lundi un durcissement de leur politique migratoire, ouvrant notamment la voie à l’envoi de migrants dans des centres situés hors des frontières de l’UE, dans des pays tiers. Les ministres de l’Intérieur des États membres de l’UE ont donné leur premier feu vert à trois textes présentés cette année par la Commission européenne afin d’encadrer plus strictement les arrivées et les renvois d’exilés.

Photo of Nicolas Pouvreau-Monti
Nicolas Pouvreau-Monti

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Pouvreau-Monti
Nicolas Pouvreau-Monti

Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.

