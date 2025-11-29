POLITIQUE
Prison. (Image d'illustration)

Prison. (Image d'illustration)

© Reuters

DEBAT INTERDIT

29 novembre 2025

Immigration et délinquance : regarder la réalité pour sauver la cohésion nationale

Le lien entre immigration et délinquance reste le sujet qu’on n’a pas le droit d’aborder en France. Pourtant, les chiffres existent, sont publics et dessinent une réalité que le déni politique ne suffit plus à masquer.

Photo of Michel Coste
Michel Coste Go to Michel Coste page

Michel Coste image
Michel Coste

Économiste et psychosociologue, consultant, ancien chargé de cours à l'Université Lyon Claude Bernard

Auteur de la lettre « Regards Structurés » (Substack)


