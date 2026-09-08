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Immigration en Suède : comment le pays est passé du statut de l'un des plus accueillants d'Europe à celui de l'un des plus restrictifs

Pendant des décennies, la Suède a été considérée comme l'un des pays d'Europe les plus accueillants pour les réfugiés. Elle tirait fierté de mener l'une des politiques d'asile les plus généreuses du continent et se présentait souvent comme un modèle humanitaire.