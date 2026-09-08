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ON FERME

8 septembre 2026

Immigration en Suède : comment le pays est passé du statut de l'un des plus accueillants d'Europe à celui de l'un des plus restrictifs

Pendant des décennies, la Suède a été considérée comme l'un des pays d'Europe les plus accueillants pour les réfugiés. Elle tirait fierté de mener l'une des politiques d'asile les plus généreuses du continent et se présentait souvent comme un modèle humanitaire.

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MOTS-CLES

Suède , Politique , immigration

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Henrik Emilsson

Henrik Emilsson est Maître de conférences, Faculté de culture et de société, Université de Malmö