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8 septembre 2026
Immigration en Suède : comment le pays est passé du statut de l'un des plus accueillants d'Europe à celui de l'un des plus restrictifs
Pendant des décennies, la Suède a été considérée comme l'un des pays d'Europe les plus accueillants pour les réfugiés. Elle tirait fierté de mener l'une des politiques d'asile les plus généreuses du continent et se présentait souvent comme un modèle humanitaire.
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MOTS-CLESSuède , Politique , immigration
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Henrik Emilsson est Maître de conférences, Faculté de culture et de société, Université de Malmö
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Henrik Emilsson est Maître de conférences, Faculté de culture et de société, Université de Malmö