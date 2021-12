Amélie de Montchalin a salué mardi l'instauration de « référents laïcité chargés d'assurer le respect des valeurs de la République dans les services public ».

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

C’est Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique, qui a été chargée d’annoncer la bonne nouvelle au peuple de France taraudé par d’indicibles angoisses.

Macron a pensé à tout et ça va coûter un pognon de dingue. Sur tout le territoire, il y aura des « référents laïcité » qui se chargeront donc de combattre le « séparatisme ». Et ils seront présents dans tous les corps d’Etat.

Des « référents laïcité » dans tous les hôpitaux, dans tous les établissements scolaires, dans tous les ministères, dans tous les services. Il y a en France 7 millions de fonctionnaires ! Il va en falloir des « référents laïcité »…

Reste une question à laquelle le gouvernement a omis de répondre. De quel « séparatisme » s’agit-il ? Le « séparatisme » catholique, protestant, orthodoxe, juif, shintoïste ? On n’ose imaginer qu’il puisse s’agir d’un « séparatisme » relevant d’une autre religion.

Là où les choses se compliquent encore plus c’est que, de l’aveu même d’Amélie de Montchalin, ces « référents laïcité », il faudra les former. Pour cette tâche pédagogique, d’autres référents seront nécessaires. On les appellera, car il faut ce qu’il faut, « référentissismes ».

Ainsi seront créés des dizaines de milliers d’emplois. Une embellie bienvenue sur le front du chômage. Mais, à l’heure qu’il est, nous ignorons encore en quoi consistera le travail des « référents laïcité ». Si un professeur est décapité, se chargeront-ils d’ensevelir sa dépouille ? SI un chauffeur de bus ou un conducteur de métro refuse de serrer la main d’une femme de crainte d’être souillé, lui donnera-t-on des cours de maintien ?

Le mot « séparatisme » appelle également d’autres interrogations. Désigne-t-il ceux qui veulent se séparer de nous ? Ou peut-être nous-mêmes qui aspirons à nous séparer d’eux ? Dans ce cas nous sommes pour.

