Il fait froid dehors, il gèle pour les PME, c’est la fonte des neiges pour les start-up européennes et la CEE rate son métaverse. Dormez bonnes gens, tout va bien

Il fait froid, donc mon article de cette semaine sera très court. Il fait froid en France, je l’ai vu à la télévision, ce qui me conforte dans mon choix de vie à Miami, bercé par les effets du réchauffement climatique. Plus sérieusement, la météo avait été clémente à un point qui faisait presque croire à une intervention divine destinée à compenser les effets potentiels de la crise Ukrainienne sur la pénurie d’énergie et son prix astronomique. Mais même le divin exerce à durée déterminée, et désormais la température va mettre à l’épreuve la frugalité de la consommation française, qui semble exemplaire. Depuis le Covid, le Français obéit à tout, à la lettre, le mouton tondu économise sa laine, la génération 68 est définitivement perdue. Il est obligatoire d’interdire et sous les pavés, d’autres pavés !

Quelques bonnes nouvelles. Pardon, UNE bonne nouvelle, une seule, la France a battu les Anglais, ce qui fait certainement plaisir à Napoléon, à titre posthume. Elle va désormais affronter le Maroc, pays cher à mon cœur où j’ai passé nombre d’années et mon cœur balancera un peu, mais, ici à Miami, nous sommes tous Français quand il s’agit de sport, même les plus critiques d’entre nous, moi le premier. Quel que soit le vainqueur, il y aura un perdant…… notre pays, qui dans les 2 cas sera ravagé par tous ceux que les Marocains du Maroc eux-mêmes détestent profondément, je peux en témoigner, à savoir toutes ses petites crapules de banlieue qui viendront mettre Paris et d’autres villes à feu et à sang à la minute où sera sifflée la fin du Match. Les forces de l’ordre, si jamais on les sollicite, auront ainsi le bonheur d’assister comme à chaque fois à un méchoui, mais sans viande. Juste les flammes.

Pendant ce temps, cela liquide façon puzzle chez les TPE et PME. Laminées par la gestion de la crise du Covid, pendant laquelle on a fait croire que les PGE et autres aides partielles, permettraient de sauver les activités, afin de mieux camoufler la misère que l’on créait ainsi, elles tombent brutalement et leur existence fond comme neige au soleil. Non seulement, elles déposent le bilan en masse, mais elles sont dans un tel état qu’elles ne passent presque plus par la case Redressement Judiciaire. On passe directement en prison, on ne passe pas la case départ, on ne touche surtout pas 20 000€ et on liquide sans discussion. C’est un fait inédit, c’est la première fois que la situation ne permet même plus le RJ.

Du jamais vu, à un moment où le successeur de Véran, l’ex-Ministre de la Maladie, voit son successeur nous annoncer, avec le même aplomb que son prédécesseur, que l’on mourait à nouveau massivement du Covid, reprenant à son compte à la fois l’exploitation de la peur et le trafic de statistiques dont les mois passés (et les statistiques de l’INSEE) ont prouvé le mensonge et l’exagération. Et de nous refaire l’injonction de l’injection, proposant aux Français de se réabonner à la « série des vaccins sur le netflix sanitaire », afin de vous mettre à la disposition de la seringue pour la 5è, et pourquoi pas 6è ou 7è fois. Un vaccin tellement efficace, qu’il faut un booster tous les 3 mois, puisque les études Israéliennes (entre autres) ont démontré depuis qu’après 5 semaines, il est quasiment sans effet. Il doit rester des stocks à écouler, puisque l’Europe a prévu des réserves infinies, dans le cadre d’un contrat qu’elle refuse toujours de dévoiler, mais qui, heureusement a fait surface grâce à la magie d’internet et des héritiers de Snowden.

Pendant ce temps, ici, le Gouverneur de Santis, possible futur Président des US, vient de lancer une commission d’enquête, afin de comprendre en quoi l’augmentation de 76% des incidents cardiaques chez les 18-45 ans, serait possiblement liée au vaccin. A suivre. Faites-vous surtout vacciner contre la bêtise et profitez des fêtes, vous ne mourrez pas du Covid, mais plutôt d’un excès de foie gras !

Autre bonne nouvelle ? Il suffit de demander. Le post-Covid étant marqué par une crise financière aigue mais bien masquée, des services publiques. Ces organisations sont totalement exsangues et priées d’économiser ce qu’on a bêtement dépensé pour étouffer notre pays sous la dictature du confinement et de l’arrêt économique. L’Europe est marquée (sauf la Suède, pays qui a résisté au confinement) par une régression majeure de ses appels d’offre, notamment ceux qui bénéficiaient à l’innovation. Et donc à nos rares licornes.

Dès lors celles-ci affichent une dévalorisation sans précédent de près de 400Mds. Vous avez bien entendu, 400Mds. Partis en fumée ! Dans le même temps, elles subissent un rétrécissement jamais observé depuis 2009, de l’investissement des investisseurs, publiques et privés, effrayés par les conséquence de la crise en Ukraine, et qui ne voit pas la fin du conflit, que l’Europe ne veut pas faire cesser par la négociation et son entêtement à faire tomber Poutine (en pure perte). Les valorisations font grise mine, pendant le Giroud fait Griezmann (je ne pouvais résister, désolé !). Ainsi toutes ces entreprises, sur lesquelles reposaient le maigre espoir de permettre à l’Europe de ne pas perdre une chance même infime, de rester dans la course à l’innovation internationale, vont s’étioler ou végéter, dans ce royaume où Ursula s’égosille, en plein délire, sur des thèmes pour lesquels elle n’a ni mandat, ni autorité. Elle ferait mieux de gérer ce souci d’avenir, essentiel.

Finissons sur une note d’humour noir. Voyant Ursula partir dans la 5ème dimension, l’Europe des technocrates qui ne doutent de rien, a cru de sa compétence de mettre en place un Métaverse. Oui, vous entendez bien, des technocrates imbus de mots à la mode, dont il ne comprennent que le sens en latin, ont pensé qu’ils pouvaient monter leur propre Métaverse. Quelques millions plus tard, qui ont dû faire le bonheur d’une des brillantes grandes sociétés auxquelles elles confient tout (on ne va quand même pas faire travailler des start-up ou des PME !!!), et la date d’enterrement est déjà fixée. Personne ne l’utilise, sa conception est une catastrophe, l’expérience y est proche de la brève de comptoir, l’humour et la drôlerie en moins. Voilà un projet qui fera date pour démontrer l’arrogance de ces Européens, qui pensent faire depuis leur cubicle, ce que les meilleures start-up du monde peinent à faire, avec leurs meilleurs programmeurs. Ils osent tout !

J’attends avec impatience la semaine prochaine, afin de vous donner, je l’espère des nouvelles plus roses de la planète France toute bleue pour la semaine à venir. Je le souhaite, mais malgré que je ne ressemble en rien à Anne, je ne vois rien venir !!