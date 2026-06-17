ATLANTICO BUSINESS

17 juin 2026

IA : quelles seront les entreprises qui sauront en tirer profit et celles qui seront englouties ? Le PDG de Microsoft a des réponses

Satya Nadella l'affirme : la vraie valeur ne vient pas du modèle, mais de ce qu'on construit autour. Un avertissement que la majorité des dirigeants français n'ont pas encore entendu.