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Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, prend la parole lors de la conférence Microsoft Build 2025 à Seattle, dans l'État de Washington, le 19 mai 2025.
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ATLANTICO BUSINESS

17 juin 2026

IA : quelles seront les entreprises qui sauront en tirer profit et celles qui seront englouties ? Le PDG de Microsoft a des réponses

Satya Nadella l'affirme : la vraie valeur ne vient pas du modèle, mais de ce qu'on construit autour. Un avertissement que la majorité des dirigeants français n'ont pas encore entendu.

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MOTS-CLES

Satya Nadella , Microsoft , Intelligence Artificielle , entreprises

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/