ATLANTICO BUSINESS
17 juin 2026
IA : quelles seront les entreprises qui sauront en tirer profit et celles qui seront englouties ? Le PDG de Microsoft a des réponses
Satya Nadella l'affirme : la vraie valeur ne vient pas du modèle, mais de ce qu'on construit autour. Un avertissement que la majorité des dirigeants français n'ont pas encore entendu.
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THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/