POINT DE VUE
9 septembre 2026
IA : le monde académique vit-il sa propre crise Kodak ?
L’IA ne menace pas seulement les métiers qui produisent des services : elle pourrait bouleverser ceux qui produisent et certifient le savoir lui-même. Dans le monde académique, l'analyse de données, la rédaction et l'évaluation deviennent progressivement automatisables, remettant en cause la rareté de l’érudition sur laquelle le système s’est construit.
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Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.
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Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de
l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.