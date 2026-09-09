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Des étudiants et des doctorants dans une bibliothèque en train de préparer leurs travaux de recherche.
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POINT DE VUE

9 septembre 2026

IA : le monde académique vit-il sa propre crise Kodak ?

L’IA ne menace pas seulement les métiers qui produisent des services : elle pourrait bouleverser ceux qui produisent et certifient le savoir lui-même. Dans le monde académique, l'analyse de données, la rédaction et l'évaluation deviennent progressivement automatisables, remettant en cause la rareté de l’érudition sur laquelle le système s’est construit.

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MOTS-CLES

High-tech , numérique , Intelligence Artificielle , moment Kodak , Kodak , crise , industrie , production , monde académique , culture , universités , études , recherche , travaux , nouvelles technologies , développement de l'IA , accélération , automatisation

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Philippe Silberzahn

Philippe Silberzahn est professeur à emlyon business school. Il enseigne le management de 

l'innovation et des surprises stratégiques. Son dernier ouvrage, Tracer sa voie dans l'incertitude, est paru en novembre 2025 chez Diateino.