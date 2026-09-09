POINT DE VUE

IA : le monde académique vit-il sa propre crise Kodak ?

L’IA ne menace pas seulement les métiers qui produisent des services : elle pourrait bouleverser ceux qui produisent et certifient le savoir lui-même. Dans le monde académique, l'analyse de données, la rédaction et l'évaluation deviennent progressivement automatisables, remettant en cause la rareté de l’érudition sur laquelle le système s’est construit.