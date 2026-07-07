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7 juillet 2026

IA : et le Sénat accoucha d’une nouvelle proposition de taxe

Taxer l'activité plutôt que le bénéfice, renverser la charge de la preuve sur des corpus de milliards d'éléments, confier à l'Arcom un pouvoir d'inspection sur les données d'entraînement : le rapport Calvez adopté le 1er juillet concentre en quelques recommandations tout ce qui pousse les ingénieurs de vingt-cinq ans à préférer San Francisco à Paris. Un texte qui dit vouloir protéger la création — et qui arme surtout le contentieux.

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Sénat , taxe , Intelligence Artificielle , idées , Céline Calvez , droits d'auteur , Arcom , charge de la preuve , investissements , France

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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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