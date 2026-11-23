FIN D'UN MONDE
23 novembre 2026
IA : et déjà le crépuscule des consultants dans les grands groupes ?
Une mission facturée 15 000 à 20 000 euros chez un petit cabinet, là où EY en demanderait 80 000, cet écart résume à lui seul la bascule en cours. L'IA ne tue pas tant le conseil en stratégie qu'elle redistribue qui peut se permettre de le vendre, les grandes structures restant prisonnières de leurs coûts fixes pendant que de petits acteurs émergent à bas prix. Le vrai danger pour les géants du conseil n'est peut-être pas l'intelligence artificielle elle-même, mais ceux qui savent déjà s'en servir pour casser les prix.
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Ce qu'il faut en retenir :
L'IA menace le temps facturé et l'analytique du conseil, mais l'expertise pointue et la responsabilité externe perdurent.
L'humain reste indispensable pour décrypter les relations internes et les jeux d'acteurs en entreprise.
Les cabinets subissent une double pression : l'internalisation des clients et l'intégration directe par les éditeurs.
De plus petits acteurs s'imposent à bas coût grâce à l'IA, tandis que le déploiement de l'IA crée de nouvelles dépendances.
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MOTS-CLESIA , Intelligence Artificielle , cabinets de conseil , acteurs , prix , étude , bouleversement , marche
THEMATIQUESTech & IA
Martin Pavanello est entrepreneur, co-fondateur et directeur général de Mister IA, un cabinet de conseils et de formation en IA. Il co-dirige également avec son frère Vincent La Maison des Mandataires, réseau de mandataires immobiliers.
Martin Pavanello est entrepreneur, co-fondateur et directeur général de Mister IA, un cabinet de conseils et de formation en IA. Il co-dirige également avec son frère Vincent La Maison des Mandataires, réseau de mandataires immobiliers.