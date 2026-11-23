FIN D'UN MONDE

IA : et déjà le crépuscule des consultants dans les grands groupes ?

Une mission facturée 15 000 à 20 000 euros chez un petit cabinet, là où EY en demanderait 80 000, cet écart résume à lui seul la bascule en cours. L'IA ne tue pas tant le conseil en stratégie qu'elle redistribue qui peut se permettre de le vendre, les grandes structures restant prisonnières de leurs coûts fixes pendant que de petits acteurs émergent à bas prix. Le vrai danger pour les géants du conseil n'est peut-être pas l'intelligence artificielle elle-même, mais ceux qui savent déjà s'en servir pour casser les prix.