SUR VOS GARDES
27 novembre 2026
IA et cybersécurité : il faudra vivre avec les pannes fréquentes
Une enquête d'Axios auprès de plus de cinquante responsables politiques, économiques et spécialistes de la sécurité numérique prévoit une vague de cyberattaques très perturbatrices dans les dix-huit prochains mois. Il y a l'IA agentique, qui permet désormais aux attaquants de pénétrer en profondeur dans les systèmes d'information. Il y a les prestataires, qui deviennent des portes d'entrée. Il y a aussi des groupes alignés sur des États qui sortent de leur zone d'action habituelle. Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité, nuance ce scénario sans l'écarter.
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Ce qu'il faut en retenir
Notre surface d'exposition explose : un seul prestataire compromis peut ouvrir l'accès à des dizaines d'organisations.
L'IA ne sert plus seulement à piéger les humains : elle aide désormais les attaquants à exploiter les failles techniques des systèmes.
Elle profite aussi aux défenseurs, surtout aux PME, qui accèdent enfin à des outils réservés jusqu'ici aux grands groupes.
Le vrai changement de cap, c'est la résilience : accepter que le risque zéro n'existe pas et préparer la réponse à la crise.
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THEMATIQUESTech & IA
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici