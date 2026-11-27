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IA et cybersécurité : il faudra vivre avec les pannes fréquentes

Une enquête d'Axios auprès de plus de cinquante responsables politiques, économiques et spécialistes de la sécurité numérique prévoit une vague de cyberattaques très perturbatrices dans les dix-huit prochains mois. Il y a l'IA agentique, qui permet désormais aux attaquants de pénétrer en profondeur dans les systèmes d'information. Il y a les prestataires, qui deviennent des portes d'entrée. Il y a aussi des groupes alignés sur des États qui sortent de leur zone d'action habituelle. Benoit Grunemwald, expert en cybersécurité, nuance ce scénario sans l'écarter.