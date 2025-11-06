POLITIQUE
Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)

Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)

© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

ATLANTICO-BUSINESS

6 novembre 2025

I.A : coup de froid en Asie, nervosité à Wall Street… les bourses mondiales pensent à l’après-bulle

La journée de mercredi a donné un sérieux coups de semonce aux valeurs survitaminées de l’intelligence artificielle. Les bourses d’Asie ont violemment bousculé les leaders de l’IA, entraînant les autres places, y compris New York, qui commence à préparer l’après-bulle.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

