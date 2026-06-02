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Une photographie prise le 9 juillet 2021 montre des câbles et des serveurs dans la salle informatique du centre de données Scaleway, une filiale du groupe français Free, fournisseur de services sans fil, à Saint-Ouen-l'Aumone.
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CHOOSE FRANCE… MAIS POURQUOI EXACTEMENT ?

2 juin 2026

IA : cette fenêtre de tir de 2 ans qui renverra la France au rang d’économie sous-développée si nous la ratons

La question de l'énergie devrait s'avérer vitale pour l'IA dans les prochaines années. Pourtant alors que la France dispose d’un sérieux atout nucléaire, les experts avertissent : le pays n'a plus que deux ans pour adapter son réseau et intégrer les data centers à sa stratégie énergétique. Passé ce délai, la France risque de devenir un simple fournisseur d'énergie pour les géants américains, ratant définitivement la valeur stratégique de cette révolution industrielle.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , énergie , data centers , France , nucléaire , choix stratégique , 2 ans , fournisseur , investissement , développement industriel , mistral , Bourse , modèles

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.

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Rémi Bourgeot
Economiste et ingénieur

Rémi Bourgeot est économiste et ingénieur. Il est chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et auteur du site géoéconomique epistelem.org.