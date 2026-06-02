CHOOSE FRANCE… MAIS POURQUOI EXACTEMENT ?
2 juin 2026
IA : cette fenêtre de tir de 2 ans qui renverra la France au rang d’économie sous-développée si nous la ratons
La question de l'énergie devrait s'avérer vitale pour l'IA dans les prochaines années. Pourtant alors que la France dispose d’un sérieux atout nucléaire, les experts avertissent : le pays n'a plus que deux ans pour adapter son réseau et intégrer les data centers à sa stratégie énergétique. Passé ce délai, la France risque de devenir un simple fournisseur d'énergie pour les géants américains, ratant définitivement la valeur stratégique de cette révolution industrielle.
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.
Rémi Bourgeot est économiste et ingénieur. Il est chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et auteur du site géoéconomique epistelem.org.
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises.
Rémi Bourgeot est économiste et ingénieur. Il est chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) et auteur du site géoéconomique epistelem.org.