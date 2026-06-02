CHOOSE FRANCE… MAIS POURQUOI EXACTEMENT ?

2 juin 2026

IA : cette fenêtre de tir de 2 ans qui renverra la France au rang d’économie sous-développée si nous la ratons

La question de l'énergie devrait s'avérer vitale pour l'IA dans les prochaines années. Pourtant alors que la France dispose d’un sérieux atout nucléaire, les experts avertissent : le pays n'a plus que deux ans pour adapter son réseau et intégrer les data centers à sa stratégie énergétique. Passé ce délai, la France risque de devenir un simple fournisseur d'énergie pour les géants américains, ratant définitivement la valeur stratégique de cette révolution industrielle.