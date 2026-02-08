"L’homme par qui la peste arriva" ne regrette (presque) rien : entretien exclusif avec Renaud Camus

Renaud Camus est un écrivain français, né le 10 août 1946 à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Il est notamment l'auteur d'un journal tenu depuis 1985 et publié année par année. Engagé politiquement Renaud Camus a créé le parti de l'In-nocence en 2002. Le 11 septembre 2013, Camus fonde, par un appel éponyme publié sur le site d'information Boulevard Voltaire, le NON au changement de peuple et de civilisation (NCPC), qu'il définit comme "un front du refus, le mouvement de tous ceux qui disent NON au Grand Remplacement." Il est l'auteur de "France, suicide d'une nation".