RECTIFICATION

Himalaya : une nouvelle méthode révèle que les chutes de neige étaient mal mesurées depuis des années

La neige en montagne et l’eau issue de la fonte des glaciers de l’Himalaya déterminent la quantité d’eau disponible pour la consommation, l’agriculture et l’hydroélectricité de millions de personnes en Inde, au Pakistan, au Népal, en Chine et en Afghanistan.