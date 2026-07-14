RECTIFICATION
14 juillet 2026
Himalaya : une nouvelle méthode révèle que les chutes de neige étaient mal mesurées depuis des années
La neige en montagne et l’eau issue de la fonte des glaciers de l’Himalaya déterminent la quantité d’eau disponible pour la consommation, l’agriculture et l’hydroélectricité de millions de personnes en Inde, au Pakistan, au Népal, en Chine et en Afghanistan.
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MOTS-CLESClimatologie , himalaya , montagnes , glaciers , neige , Pluies , saisons , mesures , pénuries
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur postdoctoral associé au St. Edmund's College, Université de Cambridge
Climatologue de montagne, Service antarctique britannique
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A PROPOS DES AUTEURS
Chercheur postdoctoral associé au St. Edmund's College, Université de Cambridge
Climatologue de montagne, Service antarctique britannique