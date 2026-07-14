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Himalaya Glacier - AFP
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RECTIFICATION

14 juillet 2026

Himalaya : une nouvelle méthode révèle que les chutes de neige étaient mal mesurées depuis des années

La neige en montagne et l’eau issue de la fonte des glaciers de l’Himalaya déterminent la quantité d’eau disponible pour la consommation, l’agriculture et l’hydroélectricité de millions de personnes en Inde, au Pakistan, au Népal, en Chine et en Afghanistan.

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MOTS-CLES

Climatologie , himalaya , montagnes , glaciers , neige , Pluies , saisons , mesures , pénuries

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Siddharth Gumber
Climatologue de montagne

Chercheur postdoctoral associé au St. Edmund's College, Université de Cambridge

Climatologue de montagne, Service antarctique britannique