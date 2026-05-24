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Des chercheurs ont étudié l'impact du smartphone sur les couples et la natalité.
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ANTHROPOLOGIE DU NUMERIQUE

24 mai 2026

Hausse du nombre de smartphones, chute de la natalité : et si nos téléphones étaient un coupable trop facile ?

La chute de la natalité coïncide avec l’essor du smartphone, selon une nouvelle étude américaine. Pour certains chercheurs et intellectuels, le téléphone portable ne modifie pas seulement nos habitudes, il transforme notre rapport au temps, au désir, à la frustration et à l’autre. Si faire des enfants semble aujourd’hui moins évident, est-ce vraiment à cause de la technologie ou parce que nos sociétés ne parviennent plus à offrir un horizon collectif désirable ?

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Laurent Chalard Go to Laurent Chalard page , David Le Breton Go to David Le Breton page et Pascal Neveu Go to Pascal Neveu page

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MOTS-CLES

enfants , bébés , naissance , couple , natalité , démographie , sexualité , smartphones , téléphones portables , impact , Conséquences , famille , numérique

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurent Chalard

Laurent Chalard est géographe-consultant, membre du think tank European Centre for International Affairs.

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David Le Breton

David Le Breton est professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. Membre de l’Institut universitaire de France, membre de l’Institut des études avancées de l’université de Strasbourg (USIAS), il a publié de nombreux ouvrages dont En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie ; La Peau et la Trace. Sur les blessures de soi ; Conduites à risque. Des jeux de mort au jeu de vivre ; Disparaître de soi. Une tentation contemporaine ; Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur ou encore Éloge de la marche.

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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

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