Hausse du nombre de smartphones, chute de la natalité : et si nos téléphones étaient un coupable trop facile ?

David Le Breton est professeur de sociologie à l’université de Strasbourg. Membre de l’Institut universitaire de France, membre de l’Institut des études avancées de l’université de Strasbourg (USIAS), il a publié de nombreux ouvrages dont En souffrance. Adolescence et entrée dans la vie ; La Peau et la Trace. Sur les blessures de soi ; Conduites à risque. Des jeux de mort au jeu de vivre ; Disparaître de soi. Une tentation contemporaine ; Marcher. Éloge des chemins et de la lenteur ou encore Éloge de la marche.