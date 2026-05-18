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La résurgence des fake news autour de l’hantavirus révèle une défiance profonde envers la parole publique.
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EFFET COVID

18 mai 2026

Hantavirus : derrière le retour des fake news et des complotistes, la grande crise de crédibilité de la parole publique

La résurgence des fake news autour de l’hantavirus révèle une défiance profonde envers la parole publique, nourrie par les contradictions, erreurs et controverses de la crise Covid. Entre perte de crédibilité des institutions, fractures sociales et besoin de récits rassurants, médecins et spécialistes analysent les ressorts d’un phénomène désormais durable.

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MOTS-CLES

hantavirus , covid , parole publique , crise de confiance , masques , élites , complotisme , fake news

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Desbiolles

Alice Desbiolles est médecin. Son parcours l’a amenée à travailler à l’hôpital, au sein d’organismes gouvernementaux de santé publique, au ministère de la Santé, à l’Institut Pasteur, et à participer à des missions sanitaires internationales. Elle est l’une des premières professionnelles de santé à avoir popularisé et porté médiatiquement l’éco-anxiété et les conséquences sanitaires du réchauffement climatique.

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Eddy Fougier

Eddy Fougier est politologue, consultant et conférencier. Il est le fondateur de L'Observatoire du Positif.  Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Business School (Nantes) et à l’Institut supérieur de formation au journalisme (ISFJ, Paris).