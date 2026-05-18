EFFET COVID
18 mai 2026
Hantavirus : derrière le retour des fake news et des complotistes, la grande crise de crédibilité de la parole publique
La résurgence des fake news autour de l’hantavirus révèle une défiance profonde envers la parole publique, nourrie par les contradictions, erreurs et controverses de la crise Covid. Entre perte de crédibilité des institutions, fractures sociales et besoin de récits rassurants, médecins et spécialistes analysent les ressorts d’un phénomène désormais durable.
12 min de lecture
MOTS-CLEShantavirus , covid , parole publique , crise de confiance , masques , élites , complotisme , fake news
THEMATIQUESPolitique
Alice Desbiolles est médecin. Son parcours l’a amenée à travailler à l’hôpital, au sein d’organismes gouvernementaux de santé publique, au ministère de la Santé, à l’Institut Pasteur, et à participer à des missions sanitaires internationales. Elle est l’une des premières professionnelles de santé à avoir popularisé et porté médiatiquement l’éco-anxiété et les conséquences sanitaires du réchauffement climatique.
Eddy Fougier est politologue, consultant et conférencier. Il est le fondateur de L'Observatoire du Positif. Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Business School (Nantes) et à l’Institut supérieur de formation au journalisme (ISFJ, Paris).
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Alice Desbiolles est médecin. Son parcours l’a amenée à travailler à l’hôpital, au sein d’organismes gouvernementaux de santé publique, au ministère de la Santé, à l’Institut Pasteur, et à participer à des missions sanitaires internationales. Elle est l’une des premières professionnelles de santé à avoir popularisé et porté médiatiquement l’éco-anxiété et les conséquences sanitaires du réchauffement climatique.
Eddy Fougier est politologue, consultant et conférencier. Il est le fondateur de L'Observatoire du Positif. Il est chargé d’enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Business School (Nantes) et à l’Institut supérieur de formation au journalisme (ISFJ, Paris).