LAXISME

Hamza « La Douane » : le vrai scandale n’est pas son insolence, mais notre impuissance

Depuis plusieurs semaines, Hamza, surnommé « La Douane », occupe les réseaux sociaux et les chaînes d’information. Cet adolescent de 14 ans s’est fait connaître par des vidéos tournées aux abords du canal Saint-Martin, à Paris. On l’y voit arroser des passants et des cyclistes, provoquer des policiers, imposer un prétendu « droit de passage » ou mettre en scène son refus de toute autorité.