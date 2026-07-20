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Un jeune homme plonge d'un pont dans le canal Saint-Martin alors que la France est touchée par une vague de chaleur, à Paris, le 12 juillet 2026.
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LAXISME

20 juillet 2026

Hamza « La Douane » : le vrai scandale n’est pas son insolence, mais notre impuissance

Depuis plusieurs semaines, Hamza, surnommé « La Douane », occupe les réseaux sociaux et les chaînes d’information. Cet adolescent de 14 ans s’est fait connaître par des vidéos tournées aux abords du canal Saint-Martin, à Paris. On l’y voit arroser des passants et des cyclistes, provoquer des policiers, imposer un prétendu « droit de passage » ou mettre en scène son refus de toute autorité.

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MOTS-CLES

Hamza la douane , Insécurité , éducation , laxisme , internats , prison , Armée

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Olivia Betoe Schwerdorffer
Avocate

Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.

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