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12 juin 2026

Gulf Stream : pendant que l'Europe gelait, le Canada se réchauffait, un scénario qui pourrait se répéter

Il y a environ 13 000 ans, le climat de l’Atlantique Nord a connu une bascule spectaculaire : tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord entraient dans un nouvel épisode de froid intense, certaines régions du Canada se réchauffaient. Selon une nouvelle étude, ce paradoxe s’expliquerait par un déplacement du Gulf Stream vers le Nord, capable de redistribuer brutalement la chaleur océanique.