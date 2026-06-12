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Blurred backgroundUn iceberg solitaire reposant sur une mer gelée à Helsinki, en Finlande, illustrant la beauté sereine de l'hiver.
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CA S'EN VA ET CA REVIENT

12 juin 2026

Gulf Stream : pendant que l'Europe gelait, le Canada se réchauffait, un scénario qui pourrait se répéter 

Il y a environ 13 000 ans, le climat de l’Atlantique Nord a connu une bascule spectaculaire : tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord entraient dans un nouvel épisode de froid intense, certaines régions du Canada se réchauffaient. Selon une nouvelle étude, ce paradoxe s’expliquerait par un déplacement du Gulf Stream vers le Nord, capable de redistribuer brutalement la chaleur océanique.

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MOTS-CLES

réchauffement , réchauffement climatique , températures , hausse des températures , froid , chaleur , Gulf Stream , Météo , conditions météorologiques , climat , analyse , science , Étude , passé , prédictions , prévisions , europe , Canada , Union européenne

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Alice Carter-Champion

Alice Carter-Champion est chercheuse en paléocéanographie au sein du Royal Holloway de l'Université de Londres.

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Jack Wharton

Jack Wharton est chercheur postdoctoral en paléocéanographie à UCL.

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Fangjingcheng Zhu

Fangjingcheng Zhu est doctorante en paléocéanographie à l'Université de Southampton.

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