GEOPOLITIQUE ET BATAILLE ELECTORALE
27 septembre 2026
Guerres et tensions géopolitiques : LFI, RN, PC et cie en terrain (électoral) ultra miné
Ukraine, Moyen-Orient, menace russe : les crises internationales placent les partis français face à des électeurs inquiets, mais réticents à certains engagements militaires. Christophe Bouillaud et Jean-Daniel Lévy analysent un terrain électoral dont les événements peuvent encore bouleverser les lignes.
11 min de lecture
MOTS-CLESGuerre en Ukraine , conflits armés , géopolitique , Politique , élections , présidentielles 2027
THEMATIQUESPolitique
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.