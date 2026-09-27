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Des soldats ukrainiens participent à un exercice d'entraînement. (Image d'illustration)
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GEOPOLITIQUE ET BATAILLE ELECTORALE

27 septembre 2026

Guerres et tensions géopolitiques : LFI, RN, PC et cie en terrain (électoral) ultra miné

Ukraine, Moyen-Orient, menace russe : les crises internationales placent les partis français face à des électeurs inquiets, mais réticents à certains engagements militaires. Christophe Bouillaud et Jean-Daniel Lévy analysent un terrain électoral dont les événements peuvent encore bouleverser les lignes.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , conflits armés , géopolitique , Politique , élections , présidentielles 2027

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Daniel Lévy

Jean-Daniel Lévy est directeur du département politique & opinion d'Harris Interactive.

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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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