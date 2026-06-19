CONFLIT EN VUE ?
19 juin 2026
Vers une guerre ouverte avec la Russie avant fin 2026 ? L’heure de vérité pour le parapluie nucléaire français
Alors que les opérations clandestines de guerre hybride s'intensifient, de plus en plus d’experts du renseignement prennent au sérieux l'hypothèse de frappes ouverte de la Russie sur des installations au sein de pays de l’Otan.
23 min de lecture
MOTS-CLESRussie , parapluie nucléaire , conflit , guerre , OTAN , europe , Guerre en Ukraine , dissuasion
THEMATIQUESGéopolitique
Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
Xavier TYTELMAN est spécialiste de la sécurité aérienne. Ancien aviateur militaire sur aéronefs de patrouille maritime (missions sur Atlantique 2, N262, P3-C, Nimrod, Falcon...). Consultant spécialisé dans l'industrie aéronautique. Responsable et formateur au Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr).
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Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
Xavier TYTELMAN est spécialiste de la sécurité aérienne. Ancien aviateur militaire sur aéronefs de patrouille maritime (missions sur Atlantique 2, N262, P3-C, Nimrod, Falcon...). Consultant spécialisé dans l'industrie aéronautique. Responsable et formateur au Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr).