CONFLIT EN VUE ?

19 juin 2026

Vers une guerre ouverte avec la Russie avant fin 2026 ? L’heure de vérité pour le parapluie nucléaire français

Alors que les opérations clandestines de guerre hybride s'intensifient, de plus en plus d’experts du renseignement prennent au sérieux l'hypothèse de frappes ouverte de la Russie sur des installations au sein de pays de l’Otan.