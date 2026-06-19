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Hervé Guillou, ex-PDG de Naval Group, pose lors du lancement officiel du nouveau sous-marin nucléaire français « Suffren », construit par Naval Group, à la base navale française de Cherbourg, le 12 juillet 2019.
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CONFLIT EN VUE ?

19 juin 2026

Vers une guerre ouverte avec la Russie avant fin 2026 ? L’heure de vérité pour le parapluie nucléaire français

Alors que les opérations clandestines de guerre hybride s'intensifient, de plus en plus d’experts du renseignement prennent au sérieux l'hypothèse de frappes ouverte de la Russie sur des installations au sein de pays de l’Otan.

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MOTS-CLES

Russie , parapluie nucléaire , conflit , guerre , OTAN , europe , Guerre en Ukraine , dissuasion

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Bruno Alomar

Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).

 
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Jean De Gliniasty
Directeur de recherche

Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.

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Xavier Tytelman

Xavier TYTELMAN est spécialiste de la sécurité aérienne. Ancien aviateur militaire sur aéronefs de patrouille maritime (missions sur Atlantique 2, N262, P3-C, Nimrod, Falcon...). Consultant spécialisé dans l'industrie aéronautique. Responsable et formateur au Centre de Traitement de la Peur de l'Avion (www.peuravion.fr).

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