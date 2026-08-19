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Cette capture d'écran, extraite d'une vidéo diffusée par les Vigili del Fueco le 13 août 2026, montre de la fumée s'élevant d'une usine de munitions près de Colleferro.
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POINT DE VUE

19 août 2026

Guerre hybride : désormais, le doute suffit

Un incendie dans une usine de munitions près de Rome a suffi à faire émerger, en quelques heures, l’hypothèse d’un sabotage russe. Au-delà de la cause du sinistre, qui reste à établir, cet épisode révèle une vulnérabilité plus profonde : celle d’une industrie européenne de défense dont les capacités reposent sur des chaînes de production concentrées et difficiles à dupliquer. Dans cette guerre hybride, le doute lui-même peut devenir une arme.

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MOTS-CLES

défense , guerre , Colleferro , guerre hybride , Guerre en Ukraine , Russie , ukraine , soldats , armée , Marc Bloch , Incendie , Italie , suspicion

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Dulin

Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.