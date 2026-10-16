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Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre d'un sommet de l'Union européenne au siège de l'UE à Bruxelles le 16 octobre 2026.
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SOUTIEN A KIEV

16 octobre 2026

Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky demande à l'Union européenne 70 milliards d'euros d'aide supplémentaires

Lors du sommet du Conseil européen à Bruxelles, ce vendredi, le président ukrainien a demandé un soutien financier additionnel pour financer l’effort de guerre de son pays. Il a notamment confié que l’Ukraine pourrait multiplier sa production de drones, mais manque de moyens pour développer ses capacités militaires.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , Volodymyr Zelensky , ukraine , Aides , aides financières , Budget , soutien financier , Commission européenne , sommet européen , Bruxelles , solidarité européenne , soutien à Kiev , financements , livraisons d'armes

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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