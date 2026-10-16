SOUTIEN A KIEV

Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky demande à l'Union européenne 70 milliards d'euros d'aide supplémentaires

Lors du sommet du Conseil européen à Bruxelles, ce vendredi, le président ukrainien a demandé un soutien financier additionnel pour financer l’effort de guerre de son pays. Il a notamment confié que l’Ukraine pourrait multiplier sa production de drones, mais manque de moyens pour développer ses capacités militaires.