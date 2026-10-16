SOUTIEN A KIEV
16 octobre 2026
Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky demande à l'Union européenne 70 milliards d'euros d'aide supplémentaires
Lors du sommet du Conseil européen à Bruxelles, ce vendredi, le président ukrainien a demandé un soutien financier additionnel pour financer l’effort de guerre de son pays. Il a notamment confié que l’Ukraine pourrait multiplier sa production de drones, mais manque de moyens pour développer ses capacités militaires.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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