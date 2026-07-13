SOUTIEN AVEC KIEV
13 juillet 2026
Guerre en Ukraine : la coalition des volontaires européens de plus en plus proche de la cobelligérance ?
La coalition des volontaires, créée afin de définir les contours d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix avec la Russie, regroupe officiellement 35 États soutenant l'Ukraine. Parmi eux figurent 31 pays européens et 4 extra-européens (le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon). Alors qu'est évoquée la possibilité d'une escalade en raison d'une forme de co-belligérance des soutiens de l'Ukraine, seuls 7 de ces pays se disent prêts à envoyer des troupes, soit environ 25 000 hommes face à plus de 100 brigades russes.
15 min de lecture
Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
Docteur en sciences de l'information et de la communication, Romain Mielcarek est journaliste indépendant, spécialiste des questions de défense et de relations internationales.
Il est l'auteur de "Marchands d'armes, Enquête sur un business français", publié aux éditions Tallandier et de "Les Moujiks : La France dans les griffes des espions russes", publié aux éditions Denoël.
Populaires
Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».
Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.
Docteur en sciences de l'information et de la communication, Romain Mielcarek est journaliste indépendant, spécialiste des questions de défense et de relations internationales.
Il est l'auteur de "Marchands d'armes, Enquête sur un business français", publié aux éditions Tallandier et de "Les Moujiks : La France dans les griffes des espions russes", publié aux éditions Denoël.