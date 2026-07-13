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Des dirigeants européens posent pour une photo avant une réunion de la Coalition des volontaires à Kyiv, alors que l'Ukraine commémore le quatrième anniversaire de l'invasion russe.
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SOUTIEN AVEC KIEV

13 juillet 2026

Guerre en Ukraine : la coalition des volontaires européens de plus en plus proche de la cobelligérance ?

La coalition des volontaires, créée afin de définir les contours d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix avec la Russie, regroupe officiellement 35 États soutenant l'Ukraine. Parmi eux figurent 31 pays européens et 4 extra-européens (le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon). Alors qu'est évoquée la possibilité d'une escalade en raison d'une forme de co-belligérance des soutiens de l'Ukraine, seuls 7 de ces pays se disent prêts à envoyer des troupes, soit environ 25 000 hommes face à plus de 100 brigades russes.

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MOTS-CLES

guerre , Guerre en Ukraine , Volodymyr Zelensky , Vladimir Poutine , menaces , OTAN , envoi de troupes , armée , soldats , France , Allemagne , coalition des volontaires , Emmanuel Macron , Russie , Kremlin , frappes , cobelligérants , cobélligérance

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

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Jean De Gliniasty
Directeur de recherche

Jean De Gliniasty est directeur de recherche à l'IRIS et ancien ambassadeur à Moscou.

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Romain Mielcarek

Docteur en sciences de l'information et de la communication, Romain Mielcarek est journaliste indépendant, spécialiste des questions de défense et de relations internationales.


Il est l'auteur de "Marchands d'armes, Enquête sur un business français", publié aux éditions Tallandier et de "Les Moujiks : La France dans les griffes des espions russes", publié aux éditions Denoël.

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