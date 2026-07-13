SOUTIEN AVEC KIEV

Guerre en Ukraine : la coalition des volontaires européens de plus en plus proche de la cobelligérance ?

La coalition des volontaires, créée afin de définir les contours d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix avec la Russie, regroupe officiellement 35 États soutenant l'Ukraine. Parmi eux figurent 31 pays européens et 4 extra-européens (le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon). Alors qu'est évoquée la possibilité d'une escalade en raison d'une forme de co-belligérance des soutiens de l'Ukraine, seuls 7 de ces pays se disent prêts à envoyer des troupes, soit environ 25 000 hommes face à plus de 100 brigades russes.