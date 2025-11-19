Vladimir Poutine. (Image d'illustration)
WASHINGTON–MOSCOU : L’EQUATION IMPOSSIBLE
19 novembre 2025
Guerre en Ukraine : chronique de l’échec du deal Trump Poutine
Depuis un an, Moscou multiplie les signaux vers Washington en misant sur le retour de Donald Trump, mais la diplomatie russo-américaine piétine. Entre exigences maximalistes du Kremlin sur l’Ukraine et approche transactionnelle de la Maison-Blanche, les échanges se résument à un bras de fer sans résultat, sur fond de guerre qui continue.
A PROPOS DES AUTEURS
Anton Barbashin est Directeur de la rédaction de Riddle et analyste politique.
