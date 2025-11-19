POLITIQUE
WASHINGTON–MOSCOU : L’EQUATION IMPOSSIBLE

19 novembre 2025

Guerre en Ukraine : chronique de l’échec du deal Trump Poutine

Depuis un an, Moscou multiplie les signaux vers Washington en misant sur le retour de Donald Trump, mais la diplomatie russo-américaine piétine. Entre exigences maximalistes du Kremlin sur l’Ukraine et approche transactionnelle de la Maison-Blanche, les échanges se résument à un bras de fer sans résultat, sur fond de guerre qui continue.

Anton Barbashin Go to Anton Barbashin page

Anton Barbashin

Anton Barbashin est Directeur de la rédaction de Riddle et analyste politique.