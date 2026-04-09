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Un homme se tient face à un violent incendie qui ravage des réservoirs de stockage de pétrole, le lendemain des frappes israéliennes sur le port de Hodeida, ville yéménite contrôlée par les Houthis, le 21 juillet 2024.
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CONTRAINTE ECONOMIQUE

9 avril 2026

Guerre en Iran : et si la vraie arme de dissuasion massive du 21 siècle était… la mondialisation

L’économie mondiale et l’enjeu de la continuité des circuits de production mondiaux redéfinissent complètement les règles de la guerre au 21ème siècle.

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MOTS-CLES

conflits , guerre , Iran , mondialisation , dissuasion , économie mondiale , commerce international

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Antony Dabila

Antony Dabila est chercheur associé au CEVIPOF (Sciences Po) et à l’Institut d’Etudes de Stratégie et de Défense (Lyon-III-Jean Moulin). Antony Dabila est docteur en sociologie historique du politique, spécialiste des relations internationales, des études stratégiques et des mutations contemporaines des institutions démocratiques face aux recompositions géopolitiques. Il vient de publier L'Echiquier Stratégique : la grammaire de la guerre à travers les âges (Seuil).

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Jean-Marc Siroën

Jean-Marc Siroën est professeur émérite d'économie à l'Université PSL-Dauphine. Il est spécialiste d’économie internationale et a publié de nombreux ouvrages et articles sur la mondialisation. Il est également l'auteur d'un récit romancé (en trois tomes) autour de l'économiste J.M. Keynes : "Mr Keynes et les extravagants". Site : www.jean-marcsiroen.dauphine.fr

 

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