LE NERF INVISIBLE DU COMMERCE MONDIAL
7 mars 2026
Guerre en Iran : vers une explosion du système d’assurance mondial pour le transport maritime ?
La suspension de certaines couvertures d’assurance maritime dans le Golfe marque un tournant discret mais majeur dans la crise autour de l’Iran. Car sans assurance, les navires ne peuvent tout simplement plus naviguer. Cette décision pourrait transformer une tension géopolitique en véritable blocage opérationnel pour le commerce mondial.
Paul Tourret est docteur en géographie et directeur de l'Institut Supérieur d'Economie Maritime (ISEMAR).
Cet observatoire des industries maritimes, localisé à Nantes Saint-Nazaire, offre au travers de son site internet de très nombreuses analyses sur l'économie maritime. Chaque année, l'ISEMAR participe à un ouvrage de référence publié par le Marin, l'Atlas des Enjeux Maritimes.
