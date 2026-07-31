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Un employé remplit le réservoir d'une voiture dans une station-service à Shanghai, le 27 mars 2026.
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CHANGEMENT DE PARADIGME

31 juillet 2026

Voilà ce que la guerre en Iran révèle du rôle de la Chine dans la formation des prix du pétrole

Fin des monopoles, réserves stratégiques massives et diversification des ressources : le marché du pétrole n'a plus rien à voir avec celui des années 1970.

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MOTS-CLES

Etats-Unis , Iran , Chine , pétrole , prix , énergie , Moyen-Orient , transition énergétique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.