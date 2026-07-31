CHANGEMENT DE PARADIGME
31 juillet 2026
Voilà ce que la guerre en Iran révèle du rôle de la Chine dans la formation des prix du pétrole
Fin des monopoles, réserves stratégiques massives et diversification des ressources : le marché du pétrole n'a plus rien à voir avec celui des années 1970.
7 min de lecture
MOTS-CLESEtats-Unis , Iran , Chine , pétrole , prix , énergie , Moyen-Orient , transition énergétique
THEMATIQUESGéopolitique
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.