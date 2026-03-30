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Une photo montre des exemplaires de journaux quotidiens iraniens dans un kiosque à Téhéran, le 21 janvier 2025.
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GUERRE INFORMATIONNELLE

30 mars 2026

Guerre en Iran : cette inquiétante réalité qui se révèle en taches de léopard là où le brouillard de l’information se lève

Dans la "Société du spectacle" une "guerre informationnelle" prélude à tout conflit physique, de champ de bataille ; devant créer une panique médiatique telle que l'ennemi affolé capitule vite, le sol s'effondrant sous lui.

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MOTS-CLES

Moyen-Orient , Iran , Guerre informationnelle , brouillard de guerre , conflit , information

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

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