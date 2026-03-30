GUERRE INFORMATIONNELLE
30 mars 2026
Guerre en Iran : cette inquiétante réalité qui se révèle en taches de léopard là où le brouillard de l’information se lève
Dans la "Société du spectacle" une "guerre informationnelle" prélude à tout conflit physique, de champ de bataille ; devant créer une panique médiatique telle que l'ennemi affolé capitule vite, le sol s'effondrant sous lui.
3 min de lecture
MOTS-CLESMoyen-Orient , Iran , Guerre informationnelle , brouillard de guerre , conflit , information
THEMATIQUESInternational
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.