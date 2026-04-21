DESTABILISATION
21 avril 2026
Guerre en Iran : ce crash de la pétrochimie mondiale qui se joue en Arabie saoudite
Les frappes sur le méga-complexe pétrochimique de Jubail — quatrième producteur mondial — ne sont pas seulement un dommage collatéral de la guerre en Iran : elles touchent au cœur de l'industrie mondiale des plastiques, des fibres et des matériaux synthétiques. Derrière le choc saoudien se profile un remodelage silencieux de la géopolitique industrielle mondiale. Décryptage.
3 min de lecture
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
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Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).